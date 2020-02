"Grande Fratello Vip", dodicesima puntata tra new entry e colpi di scena

In prima serata su Canale 5 va in onda il dodicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolti dai “vipponi”? In nomination ci sono Serena Enardu e Fabio Testi, chi uscirà dopo il televoto?