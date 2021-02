"GF Vip", la sorpresa di Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli: "Vinci per lui"

Momenti particolarmente toccanti nella Casa del "Grande Fratello Vip", dove Ariadna Romero ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa all'ex compagno Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio Leonardo. "Io so i sacrifici che hai fatto per arrivare qua - racconta la donna visibilmente commossa - Non voglio vederti triste, non devi dare retta a gente che non sa nulla. Leo ti adora e non smette mai di guardarti, vinci per lui".

La modella ha invitato Pierpaolo a non mettere in discussione il bellissimo rapporto con suo figlio e a non abbattersi, mettendo da parte i momenti di crisi che lo avevano travolto negli ultimi giorni. "Grazie per la donna e la mamma che sei", risponde il finalista del reality, che confessa la necessità di sentirsi tranquillizzato.