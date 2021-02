Walter Zenga si confronta con i figli Andrea e Nicolò: "Cancelliamo il passato e ricominciamo"

"Non mi interessa niente di tutto quello che è stato, quando volete le porte di casa mia per voi sono sempre aperte". Al "Grande Fratello Vip" è tempo di nuovi chiarimenti per Andrea Zenga, che accanto al fratello Nicolò ha potuto confrontarsi con il padre Walter.



L'ex portiere dell'Inter e della nazionale Azzurra, in collegamento da Dubai, prova a mettere da parte il passato e a concentrarsi sul rapporto nuovo che potrebbe nascere con i due ragazzi nati dalla relazione con Roberta Termali.

"Secondo me non basta invitarci a casa tua - replica Andrea, apprezzando però il passo avanti fatto dal padre - Servirebbe qualcosa in più affinché possiamo sentirla veramente nostra". Il confronto prosegue fino a concludersi con la promessa, da parte di tutti e tre, di ricominciare da zero non appena Andrea concluderà la sua esperienza nella Casa del reality.