"GF Vip", Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta: "Mi hai ferito"

L'aveva definita una stratega meravigliosa, capace di recitare fin dal primo mattino e le accuse, in un primo tempo sviate, sono state respinte con furore. A distanza di una puntata del "Grande Fratello Vip", Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta tornano a confrontarsi e questa volta possono farlo faccia a faccia.



"Perché prima mi hai detto di essere trasparente e poi dici il contrario?" commenta la showgirl. "Non sono abituato a fare le sceneggiate, mi ha ferito la clip in cui pensi che io abbia pianto insieme a Tommaso solo per farmi notare - replica il paroliere, particolarmente infastidito da alcuni commenti - Tu reciti dalla mattina alla sera, ma questo è bello perché il reality ha bisogno di questo".

Gli animi si infiammano, a tal punto che deve pensarci il conduttore Alfonso Signorini a riportare la calma tra i due. Gli ex concorrenti in studio si dividono, a partire dalla figlia Guenda che difende Maria Teresa Ruta con parole davvero toccanti.