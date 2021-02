"Grande Fratello Vip", tra Stefania e Giulia qualcosa si è rotto: furibonda lite nella Casa

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il rapporto tra Giulia e Stefania si è rotto: la scelta della Orlando di nominare l’influencer per la sua scarsa collaborazione durante le mansioni quotidiane, ha sconvolto la Salemi che ha visto in quella decisione una sorta di tradimento. Giulia esterna subito il dispiacere per il raffreddamento del loro rapporto: "Io non mi sono mai permessa di fare commenti di nessun tipo". Le due rimangono su posizioni distanti. "Non ti metti mai in discussione, io non ho giudicato ho analizzato solo una situazione" le dice Stefania riferendosi alle parole pronunciate in puntata.