"Grande Fratello Vip", Maria Teresa delusa dalla nomination degli amici: "Non voglio essere calpestata"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Maria Teresa è ancora turbata dalla puntata di lunedì. Decide di confidarsi con Dayane su quanto accaduto durante la diretta e in particolare sul suo rapporto con Stefania e Tommaso.Nonostante abbia chiarito con i due coinquilini le incomprensioni nate, la showgirl ammette di sentire ancora un profondo malessere: "Per me nella vita l’amicizia vale più del gioco, ma non è così per tutti".