"Grande Fratello Vip", segui la puntata in tempo reale

Nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”. La storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni non sono mancate le discussioni accese tra i due e questo ha creato uno scompenso nell’equilibrio della Casa. Stefania intanto incontrerà una persona importante per la sua vita. Anche Dayane sarà protagonista di una sorpresa inaspettata e commovente. Ma non è tutto. Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di “Gf Vip” per confrontarsi con lei alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate proprio dalla Ruta.

IL CONFRONTO TRA GIULIA E PIERPAOLO - "Sono deluso, ti sono sempre stato al fianco, ci sono dei momenti in cui però sei bambina... Ti sono stato sempre accanto, e ho cercato di darti dei consigli, però non posso mettermi in mezzo a cose che non mi riguardano, come il rapporto tra te e Tommaso. Giulia tu comunque riesci a tirarmi su, sono innamorato di te", dice Pierpaolo a Giulia durante il confronto. E la risposta non si fa attendere: "Verissimo quello che hai detto, me ne rendo conto, ho perso la lucidità, la forza, il sorriso, forse non sono così risolta come credevo di essere. Ti chiedo scusa se a tratti sono bambina ma preciso che tu mi sei sempre stato vicino e che voglio continuare a stare con te".

LA SALEMI CONTRO TUTTI - "Nelle ultime settimane non vi siete risparmiati, mi sembrate coesi contro Giulia", attacca Signorini dallo studio e Tommaso ribatte: "Noi non parliamo più, è tutto molto chiaro credo". "Ma l'amicizia esiste? Mi aspettavo il sostegno di qualcuno", interviene Giulia che mette in dubbio anche il rapporto con Stefania. "Tu ti sei isolata però Giulia, dando agli altri dei ritagli", replica la showgirl. Pierpaolo intanto prende le difese di Giulia ma Tommaso non ci sta: "Ma se ogni fine puntata ci dobbiamo ascoltare le vostre tarantelle".Signorini attacca il gruppo: "Almeno Stefania e Tommaso lo dicono, molti di voi parlano di nascosto". E a Pierpaolo chiede: "Anche fuori sarà così?". Pretelli risponde: "Avrei preferito che lei non avesse fatto battute come avevo chiesto...". Giulia chiede scusa: "Ho sbagliato perché non l'ho ascoltato ma visto che sento sempre frecciatine a me mi sono sentita di rispondere".

STEFANIA INCONTRA IL PADRE - Stefania riceve una bella sorpresa. Un abbraccio da suo padre Pietro. "Io e papà ci amiamo tantissimo, anche se non abbiamo mai avuto una grande confidenza, lui era molto severo. Un papà molto presente ma con il quale ho avuto poco dialogo", ammette Stefania. E il padre la rassicura: "Ciao bambina adorata, tu sei molto simile a me, ma non te ne rendi conto? Noi siamo molti soddisfatti del tuo percorso, ma tu devi capire che io ho un'altra educazione, e dire ti voglio bene per me era una forma. Ma te lo dico ora".