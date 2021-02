"Grande Fratello Vip", lite furiosa tra Pierpaolo e Giulia

Ennesima lite nella Casa " Grande Fratello Vip ", con protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli . Se prima tra loro sembrava tutto rose e fiori, ultimamente gli screzi sono all'ordine del giorno e si fanno sempre più accesi. Dopo la puntata si ritrovano in sauna con Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta e danno vita a un litigio furioso. "Tu non giochi di squadra" la accusa lui. "Tu non mi difendi", si arrabbia lei.

Il comportamento di Giulia durante la puntata ha scatenato il nervosismo di Pierpaolo, che decide li affrontarla ed esternare i motivi del suo risentimento. "Mi aspettavo questa sera una parola da parte tua, tu non hai giocato di squadra" dice il concorrente, deluso per non aver ricevuto il sostegno della ragazza quando sono stati fatti riferimenti al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. "Questo mi dispiace" ribatte la Salemi, che contrattacca sostenendo che anche lei avrebbe apprezzato il supporto del suo compagno in alcune situazioni, ad esempio nel confronto con Tommaso.

La Ruta prova a fare da pacere: "Lui ti ha più volte detto di lasciar correre, non devi avere queste recriminazioni", dice a Giulia nel tentativo di farla ragionare. Anche Andrea prova a suggerirle di non cedere alle provocazioni e separare le dinamiche di gioco dalla sua relazione con Pierpaolo. Lei però non vuole sentire ragioni e rimane sulle sue posizioni.

Trovare un punto di incontro tra Giulia e Pierpaolo sembra impossibile. "Io caratterialmente sono così, sono per la pace, non mi va di discutere e litigare", sostiene alla fine Pretelli. "Hai ragione tu, come sempre" continua allontanandosi nel tentativo di mettere un punto alla discussione, ma scatenando ancora di più il risentimento di Giulia.