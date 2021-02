"Grande Fratello Vip 5", segui la trentasettesima puntata in tempo reale

Trentasettesima puntata per " Grande Fratello Vip 5 ", il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . In una casa scossa nelle ultime ore dal lutto che ha colpito Dayane Mello , i concorrenti devono fare i conti con una finalissima sempre più vicina. Chi uscirà stasera tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta ? E chi andrà in nomination?

La puntata inizia con un tono diverso dal solito. Alfonso Signorini parla del dolore che ha colpito Dayane, per la morte del fratello in un incidente stradale. "E' qualcosa di stridente con un programma come il nostro, abituato a darvi risate e leggerezza. Ma Dayane ha fatto una scelta, quella di restare nella casa del Grande Fratello". Signorini difende la scelta della modella di restare. "Ognuno di noi reagisce al dolore a modo suo e nessuno può permettersi di giudicare".

Viene mostrato in una clip lo strano sogno premonitore fatto da Dayane la notte prima di ricevere la notizia. Ha sognato i suoi due fratelli, e tutti e tre andavano in bicicletta insieme. Un sogno che al mattino lei ha raccontato ai compagni. E poche ore dopo è arrivata la notizia tremenda della scomparsa di Lucas. Una notizia che ha sconvolto lei e tutta la casa. Quando si apre il collegamento con la casa parte un lungo e spontaneo applauso all'indirizzo della Mello. Signorini le chiede di andare in passerella, fuori dalla porta rossa. A raggiungerla arrivano tutti gli ex inquilini di questa edizione, tutti lì per darle un abbraccio virtuale.

Un altro video ripercorre quanto accaduto nei giorni scorsi. L'affetto dei compagni, l'abbraccio di Signorini, le lacrime dei momenti di sconforto, la lanterna lanciata verso il cielo a salutare l'anima di Lucas.