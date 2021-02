"Grande Fratello Vip", Giulia a Pierpaolo: "Se non ti fidi cambia aria"

Ancora schermaglie amorose tra Giulia e Pierpaolo nella Casa " Grande Fratello Vip ". I due riaprono un argomento che li riporta allo scontro: la gelosia del ragazzo. Lui recrimina alla Salemi delle frasi dette all’inizio della sua esperienza nel reality: "All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato". Lei cerca di tranquillizzarlo: "All’inizio avevo paura a sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te".

Pierpaolo le ribadisce che certi apprezzamenti ad altri inquilini della Casa non gli sono piaciuti. Intanto Giulia continua a giustificarsi ma poco dopo sbotta, intimandogli: "Se non ti fidi, cambia aria!". Il ragazzo sembra tubato e scosso da quella frase: "Che significa? Usi dei termini troppi duri". "Scusami, ma non so come te lo devo dire che devi stare tranquillo”, ribatte Giulia, accarezzandolo.

"Si sono geloso, ma è solo una riflessione. Per me è tutto chiarito, sei tu che tiri fuori ancora queste cose", ribatte Pierpaolo, mentre l'influencer gli spiega: "Ok, allora deve essere reciproco, anche tu non devi fare apprezzamenti su altre donne su cui ti sei preso una cotta". E alla fine un bacio pone fine a questa nuova incomprensione.

POTREBBE INTERESSARTI: