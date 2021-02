"Grande Fratello Vip", schermaglie amorose tra Giulia e Pierpaolo

Dopo una giornata difficile e triste, nella Casa " Grande Fratello Vip " Pierpaolo si apparta in giardino e Giulia lo raggiunge accorgendosi dello strano umore del ragazzo. La Salemi è stranita dal suo comportamento e ipotizza anche che possa essere arrabbiato con lei: "Non ho fatto niente. Sei triste per i cavoli tuoi?". Pierpaolo è evasivo e questo irrita notevolmente Giulia, che cerca più volte di avvicinarlo per baci e carezze.

La Salemi tenta di infrangere le difese del ragazzo: "Se non mi dici a cosa pensi, non posso aiutarti. Capisco quando sei triste". Pierpaolo tenta di rassicurarla, ripetendo: “Tranquilla, non ho niente".

E quando lui si alza per tornare in casa. Giulia lo segue e gli chiede quale sia il problema insistentemente: "Non mi baci e non mi guardi". Pretelli cerca di sfuggire all'interrogatorio andando in cucina...

