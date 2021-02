"Grande Fratello Vip", il dolce biglietto di Rosalinda ad Andrea Zenga

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " dopo tante liti è arrivato il momento della tenerezza. Stavolta inaspettata. Quella tra Rosalinda e Zenga . L'attrice gli dedica un dolce messaggio, non senza imbarazzo, e Andrea ne rimane piacevolmente sorpreso. I due si sono nominati a vicenda, ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato. "Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno", scrive la Cannavò.

"Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Lui è molto simile a me: abbiamo la stessa timidezza, la stessa delicatezza", dice Rosalinda a Samantha. Non solo. La gieffina confessa che "spesso non riesco a sostenere lo sguardo di Andrea perché c'è qualcosa che mi blocca".

Zenga si confronta quindi con Zelletta che subito sottolinea: "C'è un rapporto bellissimo fra me e Rosalinda ma un biglietto così non me lo ha mai scritto". Il figlio del calciatore si dice sorpreso e imbarazzato: "E' stato un gesto molto carino, ma sono in difficoltà, non mi permetterei mai...".

Intanto Tommaso Zorzi scova a brutta copia della lettera nel sacchetto della spazzatura e nella Casa esplode il caso. E il caos...

