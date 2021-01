"Grande Fratello Vip 5", le lacrime di Andrea Zenga: "Mio padre mi ha incontrato solo perché eravamo in tv"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 5 " è il momento delle lacrime. Sono quelle di Andrea Zenga , che dopo avere incontrato in puntata sua padre Walter venerdì sera si è sentito ancora più ferito. In particolare perché il padre non ha voluto parlare con l'altro figlio, Nicolò . ""Mio fratello l'ha cercato di più e ci ha sofferto molto di più - dice Andrea -. L'abbiamo affrontata insieme, e invece vieni da me solo perché sono in un programma televisivo".

In veranda Andrea si lascia andare con Samantha e Carlotta. Il ragazzo non si dà pace perché si è sentito sminuito e in qualche modo usato da suo padre, soprattutto per non aver ascoltato la richiesta che aveva fatto di vedere prima Nicolò. "Quando uscirai ci incontreremo solo noi due, poi parlerò anche con Nicolò. Voglio incontrarvi singolarmente" ha detto l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale ad Andrea. Una spiegazione che non ha convinto l'inquilino della Casa, che invece è convinto che il padre sia andato da lui soltanto perché in una trasmissione televisiva.

"Era un mio desiderio, lo sa quanto ci ha sofferto lui - dice alle due ragazze riferendosi al dolore del fratello -. Mio fratello l'ha cercato di più e ci ha sofferto molto di più. L'abbiamo affrontata insieme, e invece vieni da me solo perché sono in un programma televisivo. Lui lo ignori ma siamo una cosa sola". E a questo punto non riesce a trattenere i singhiozzi e le lacrime. Il dolore all'improvviso diventa impossibile da contenere. E offusca anche le speranze per il futuro, nonostante quello che ha detto il padre: "Tanto non c'è, è inutile". La rabbia esplode quando poi ripensa alle giustificazioni date durante l'incontro per aver fatto crescere i figli solo dalla madre. Giustificazioni che Andrea ritiene ridicole e offensive: "Piuttosto non venire" sbotta. Ci pensa Carlotta a sdrammatizzare la situazione: “Dì la verità, stai così perché mi hai nominato e ora ci stai male”.





