"Grande Fratello Vip", il racconto della trentacinquesima puntata

Si avvicina la finale del " Grande Fratello Vip 5 " e le strategie vengono al pettine. Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è un'altalena di emozioni che ha stancato il resto del gruppo. Pierpaolo e Zelletta si sfidano per l'ultimo posto in finale, mentre Tommaso si sente tradito da Giulia e la attacca a muso duro. Zenga dovrà affrontare il padre Walter, mentre per Maria Teresa Ruta c'è un'agguerritissima Alba Parietti.

Tommaso tradito da Giulia - Si parte dall'amicizia tra Zorzi e la Salemi, che lo ha escluso dalla finale per agevolare Pierpaolo. La giustificazione "tu sei già in finale" ha stufato l'influencer che si è sentito tradito dall'amica e Pierpaolo. "Mi dispiace, avrei dovuto essere onesta e tutelare Pierpaolo", si giustifica lei. Secondo Stefania, Maria Teresa, Samantha e Dayane è invece una strategia, per non andare al televoto con una personalità forte come Tommaso.

Zelletta o Pierpaolo in finale? I Vipponi dentro la Casa hanno fatto un sondaggio sul prossimo finalista: Zenga e Maria Teresa che hanno fatto il nome di Pierpaolo. Stefania è rimasta molto stupita e questa ha portato una discussione tra le due.

L'incontro tra Andrea e papà Walter Zenga - "Ho fatto degli errori, ma vivo in tre continenti e non è facile dare una continuità ai rapporti", ammette Walter. Dentro la Casa Andrea è sempre stato attento a quello che dice su di lui, per paura di creargli problemi a causa della sua esposizione mediatica dentro il reality. Walter lo incontra in giardino per chiarirsi: "Hai detto che non ai ricordi d'infanzia, ma io sì. Quando esci ci possiamo vedere, io ci sono e ci sarò".

