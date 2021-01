"Grande Fratello Vip", per Giulia e Pierpaolo un chiarimento necessario

Un confronto che sulle prime sembra tutt'altro che semplice perché entrambi non paiono volersi smuovere dalle proprie posizioni. E' Giulia a sbloccare la situazione chiedendo scusa per aver dato a Pierpaolo l'idea di volerlo isolare dagli altri. "Avrei voluto averti vicino - prova a giustificarsi -, sono stati giorni difficili per me... io sono stata forte per te in passato".

Pierpaolo capisce lo sforzo della ragazza anche se ci tiene a riaffermare le proprie ragioni "Stanotte quando stavi male ti sono stato vicino perché sapevo che ne avevi bisogno, però ci rimango male quando dici certe cose" "Non sto ancora bene e non voglio giustificarmi con te - ribatte nervosamente la Salemi -, questo è l'unico appunto che ho fatto".

Alla fine, complice stanchezza e ora tarda, entrambi sembrano deporre le armi. "Io ti chiedo la gentilezza di dirmi come stai in modo diverso così io ci sarò - le dice Pierpaolo -. Devi farti capire, sono stanco ma non per questo smetterò di supportarti tutte le volte che ne avrai bisogno".

POTREBBE INTERESSARTI: