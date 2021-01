“Grande Fratello Vip”: la lite tra Giulia e Pierpaolo finisce con un bacio

Neanche il tempo di festeggiare per essere il secondo finalista del Grande Fratello Vip, che per Pierpaolo Pretelli arrivano i guai. L’altalena di emozioni tra l’ex velino e Giulia Salemi non si arresta nemmeno dopo la diretta. Lui la aspetta in Lavatrice, lei si fa desiderare; lui ha sonno e lei vuole parlare; lei accende la miccia della gelosia e della lite, ma lui la placa con un bacio.