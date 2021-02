"Grande Fratello Vip", Zorzi contro la Salemi: "Sei falsa, non parlarmi più"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " esplode la lite tra Tommaso e Giulia . "Millanti una amicizia che non c'è", le urla Zorzi. Al gieffino non è piaciuta la nomination che la Salemi gli ha riservato e dopo la puntata, nella notte, i due sono stati protagonisti di un acceso diverbio. "Hai strumentalizzato il rapporto con me, sei falsa, non voglio più parlare con te", l''ha attaccata Tommy.

"Sei venuta qui millantando un’amicizia che non c’era - ha proseguito Zorzi - Davvero, non voglio più parlare con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu hai tenuto solo al personaggio. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col cavolo che direi che ti volevo con me alla conduzione di un programma...".

I Vipponi sono catapultati dal "Grande Fratello Vip" in medio-oriente. Dopo aver imbastito una tavola "magica", tutto è pronto per dare il via alla cena a base di piatti tipici persiani. E naturalmente non può mancar il genio della lampada. "Vipponi, abbiamo chiesto agli utenti dei social chi è che questa sera dovrà indossare i panni del genio della Casa… e gli utenti hanno scelto… Tommaso! Come ogni genio che si rispetti, dovrà esaudire un desiderio a testa degli altri Vip. Strofinate Vip, strofinate!".... I concorrenti avranno desiderato la finale?

Giulia cerca in tutti i modi di difendersi: "Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo a te".

