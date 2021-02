"Grande Fratello Vip", il racconto della trentaseiesima puntata

Questa sera su Canale 5 va in onda la trentaseiesima puntata del " Grande Fratello Vip ", condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Nella Casa non mancheranno colpi di scena e sorprese, a cominciare da quella di Nello Sorrentino per la fidanzata Carlotta Dell’Isola. Dopo la proclamazione dei primi due finalisti, Dayane e Pierpaolo, ci sarà una nuova eliminazione: al televoto si sfidano Giulia, Samantha, Carlotta e Maria Teresa.

Tanti gli ingredienti della puntata che vengono annunciati da Signorini in apertura, l'incontro tra Andrea Zenga e il fratello Niccolò, quello tra Silvia Salemi e la mamma Fariba, e la new entry Alda D'Eusanio che è già scivolata in un autogol che verrà sanzionato.

CONFRONTO GIULIA-DAYNE-TOMMY - La proclamazione del secondo finalista, Pierpaolo, ha lasciato un pò di malumore in alcuni concorrenti come Tommaso che Dayane. Secondo loro la coppia Pretelli-Salemi avrebbe fatto delle scelte ben studiate e strategiche durante le votazioni per i candidati alla Finale, irrigidendo i rapporti fra compagni d'avventura portando Dayane e Tommaso a votare l'infuencer durante le ultime nomination. "Diciamo che i rapporti si sono un pò deteriorati o sbaglio?" chiede Alfonso. Tommaso spiega: "Perchè fa delle mosse ben precise... ne rimarrà solo uno alla fine" mentre Dayane, anche lei innervosita, aggiunge: "Io proteggo le persone a cui tengo, ho preferito nominare lei".