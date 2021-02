Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas

Juliano ha cambiato la propria immagine profilo su Instagram con una foto nera con la scritta "Fratello in lutto" annunciando quanto accaduto in una storia. "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso - ha scritto -. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mandiamo tanta energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta”.

A confermare la notizia ci ha poi pensato lo staff che cura l'account Instagram di Dayane. "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima - hanno scritto prima che la Mello uscisse dalla Casa -. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff"