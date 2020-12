Lutto per Paola Perego: suo papà è morto a causa del Covid

In un'intervista a "Vanity Fair" la conduttrice si era detta preoccupata perché i genitori, entrambi anziani, vivevano anche lontani: loro a Milano e lei a Roma. Papà Pietro si era oltretutto ammalato gravemente l'anno scorso, prima dello scoppio della pandemia e da allora era in sedia a rotelle. "Vorrei rimetterlo in piedi - aveva detto -. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo". Poi è arrivato il Covid e tutto è precipitato.

