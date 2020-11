Lutto a "Uomini e Donne": è morta Maria S., ex dama del Trono Over

Da video

È morta Maria S., ex dama del Trono Over di "Uomini e Donne", a cui ha preso parte nel 2014 e 2015. La notizia è stata diffusa via social da Anna Tedesco, altra ex protagonista della trasmissione di Canale 5. Le due erano diventate amiche dietro le quinte del dating show. "Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta", è stata la toccante dedica di Anna.