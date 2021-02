Al "Grande Fratello Vip" il presunto tradimento di Pierpaolo manda in crisi Zelletta

Andrea Zenga decide di movimentare un po' l'atmosfera nella Casa del " Grande Fratello Vip . Il piano è questo: Samantha e Rosalinda devono far credere a Zelletta di aver origliato una conversazione segreta, in cui Pierpaolo gli prometteva di fare il suo nome, e non quello dell'amico, nella catena di salvataggio. Il ragazzo è deluso, ma incassa bene il colpo: "Non me la aspettavo, ci rimarrei molto male"

Samantha e Rosalinda prendono Andrea in disparte per spifferargli lontano da orecchie indiscrete il presunto tradimento di Pierpaolo ai suoi danni: in caso di salvataggi a catena non farebbe il suo nome, ma quello di Zenga. La credibilità della due inquiline è tale che Andrea cade subito nella trappola e la sua delusione lo conferma: “Va bene, è libero di fare quello che gli pare. Se dovesse esserci questa scelta, ci rimarrei male, ma direi ok, non me la aspettavo".

Con Tommaso e Stefania, però, inizia a rivedere il suo rapporto di amicizia con Pierpaolo e il tarlo del dubbio si insinua in lui. "In passato gli avevo promesso che avrei diviso il montepremi con lui, ma lui non ha mai risposto di voler fare lo stesso con me", dichiara con gli occhi lucidi Zelletta. Lo scherzo si sta rapidamente trasformando in dramma, così Petrelli decide di uscire allo scoperto e chiarire la situazione con un abbraccio.





