"Grande Fratello Vip", Zorzi contro la Salemi: "Stai rovinando Pierpaolo"

Nella Casa " Grande Fratello Vip " è di nuovo scontro tra Giulia e Tommaso . Secondo Zorzi starebbe rovinando l'esperienza di Pierpaolo. Pretelli infatti scopre il tappo di una bottiglia e capisce che qualcuno ha bevuto di nascosto del vino.nel parla con la Salemi ma le raccomanda di mantenere il silenzio. L'influnecer invece attacca i compagni tra i quali Zenga e Zelletta, che non la predono bene. Così Zorzi insinua: "Giulia è in malafede".

Zenga si lamenta con Pierpaolo per le battutine di Giulia e Tommaso rincara la dose contro la ragazza: "Poi dice che io la provoco. Che venga a fare le battute a me". Anche Pierpaolo sgrida la compagna per essersi esposta.

E Zorzi torna all'attacco: "Non hai avuto il coraggio di venire a dirlo in faccia a me! Che c’entrano gli altri? Falle a me le tue battute". Stefania commenta quanto accaduto con Zenga: "Povero Pierpaolo. È sempre arrabbiato per un motivo o per un altro e succede sempre per colpa di Giulia".

Secondo Zenga e la Orlando la Salemi "sta nascondendo al pubblico il talento di Pier, che si mostra costantemente nervoso, lontano dal suo stato d'animo usuale, perché Giulia solleva una questione al giorno e lo ha completamente stravolto, una volta spiritoso e allegro, ora è l'ombra di se stesso".

TI POTREBBE INTERESSARE: