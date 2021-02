"Grande Fratello Vip", cresce il feeling tra Rosalinda e Zenga

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Rosalinda e Zenga sono sempre più vicini. Entrambi negano un flirt ma ogni volta che si guardano arrossiscono. Se ne sono accorti tutti gli inquilini, in particolare Giulia e Samantha, che ne parlano esplicitamente. Intanto Andrea, dopo le "avances" della sorella di Zelletta, confessa che Alessia non è il suo tipo. A lui piace una ragazza "semplice e dolce". Proprio come la Cannavò.

Dal canto suo Rosalinda non fa altro che ripetere di essere fidanzata, e a Samantha, mentre si struccano prima di andare a dormire, confessa l'intenzione di "non parlare più con Zenga".

La De Grenet però non è d'accordo: "Per me è pazzo di te. Lascia perdere che tu sei fidanzata”. Ma Rosalinda dice di voler risolvere delle cose fuori dalla Casa e pensa che quella di Samantha sia un'opinione personale. "No, lo pensa tutta la Casa", conclude la De Grenet.

TI POTREBBE INTERESSARE: