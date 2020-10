"GF Vip", scherzo per la contessa De Blanck: per lei arriva lo spasimante falegname

Nel corso della sua vita è stata soprannominata la tigre del materasso. È la contessa De Blanck famosa anche per i suoi numerosi flirt. Per questo motivo il "GF Vip" ha voluto giocare un po' con lei mandandole in Casa uno dei suoi spasimanti.

"Ti ricordi di me - dichiara quello che si presenta come il suo falegname - sono quello che chiamavi perché sfondavi sempre il letto". "Ma chi ti conosce? Questo è pazzo!", replica Patrizia De Black che nega di conoscere l'uomo. "Quelli che mi sono tro****a, me li ricordo tutti", conclude la contessa.