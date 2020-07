"Daydreamer - Le ali del sogno", le anticipazioni della prossima settimana

Dopo il successo nelle puntate d'esordio, le avventure di "Daydreamer - Le ali del sogno" proseguono nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.55. Ecco, dunque, le anticipazioni delle puntate da lunedì 20 a venerdì 24 luglio.



"Daydreamer", le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 luglio

Osman accetta il ruolo di modello che gli viene proposto ed esordisce nelle scene di uno spot pubblicitario ma, nonostante la sua brillante performance, è tutto da rifare a causa di un guasto tecnico. A questo punto, la troupe dell’agenzia incaricata delle riprese è costretta a pernottare nei pressi del set per poter girare nuovamente il giorno successivo.

Durante le riprese i genitori di Sanem si rendono conto che la figlia ha un interesse per Can e cercano un modo per non farla soffrire. Nel frattempo, mentre Guliz si reca con Sanem alla festa di Can, le rivela che Polen andrà a vivere con lui e che progettano di sposarsi. Infine, Sanem rompe la macchina fotografica di Can scatenando la preoccupazione di tutti perché sicuri che verrà licenziata.