Cristiano Malgioglio a tutto gaffe: prima si toglie le scarpe e poi la battuta sull'uccello

Prima si toglie le scarpe in diretta “perché sono del numero sbagliato, mi formicolano i piedi”. Poi, la gaffe sullo show di Chiambretti: “Sarò il suo uccello!”. L’intervista a Cristiano Malgioglio in studio a “Verissimo” è condita di gag e siparietti esilaranti. Ma il cantautore e personaggio tv non risparmia anche i racconti dolorosi: dalla morte della madre all’intervento per un melanoma.

“Ho chiesto al mio agente di portarmi delle scarpe: io porto il 41 e mezzo, lui mi ha portato il 39 – dichiara Malgioglio dopo circa un quarto d’ora dall’inizio dell’intervista - Io devo chiedere scusa a tutti ma devo togliermi queste scarpe perché sto impazzendo! Con la speranza di non avere le calze bucate”. E così accade. Il resto dell’intervista prosegue dunque con le calze nere semitrasparenti e basta. Malgioglio parla poi dei suoi amori, della sua passione segreta per Channing Tatum e di quella, un po’ più dichiarata, per Miguel Bosé. Ma anche del rapporto con Fabrizio De Andrè e della sua lunga carriera.



Poi, in conclusione, la gaffe: “Iniziamo mercoledì con Piero Chiambretti. Non mancate, questo uomo è riuscito a cambiarmi la pelle - spiega Malgioglio - Lo dico in anteprima, cosa farò. Piero mi ucciderà: sarò il suo uccello!”. La padrona di casa, Silvia Toffanin, spalanca gli occhi e si porta le mani alla bocca. “Scusami, sarò vestito da uccello. Perché devo dire volatile?”, aggiunge il cantautore scherzando.