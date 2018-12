Charlie Brown, Snooopy e la band dei Peanuts tornano in tv grazie a Apple

Charlie Brown, Snoopy e tutta la banda dei Peanuts stanno per tornare in tv. Apple ha infatti acquistato i diritti per produrre, insieme alla DHX Media , nuovi contenuti in streaming relativi agli iconici personaggi. Serie, cortometraggi, speciali che avranno come protagonisti i simpatici personaggi creati dalla matita di Charles M. Schulz.

Charles Schulz ha scritto e illustrato il popolare fumetto dei Peanuts per cinquant'anni, a partire dal 1950. I personaggi sono poi approdati in televisione negli anni Sessanta con "A Charlie Brown Christmas", seguito da una lunga lista di speciali. Di recente sono tornati sul grande schermo con il film animato "Peanuts Movie", che ha incassato 246 milioni di dollari in tutto il mondo.



La DHX è un gigante canadese di programmazione per bambini e ha già acquisito una partecipazione nel franchise di Peanuts nel 2017. Stando a Hollywood Reporter, come parte della partnership, DHX Media produrrà anche contenuti STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), dei corti che saranno esclusivi per Apple e che includeranno ad esempio l'astronauta Snoopy.