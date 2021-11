Taylor Swift, "All too well" diventa un corto con protagonisti Sadie Sink e Dylan O'Brien

Una sorta di regalo ai fan. E' quello che ha voluto fare Taylor Swift che ha rivisitato la famosa canzone "All too well" con un arrangiamento che dura ben 10 minuti e che si trasforma in un breve cortometraggio, diretto dalla stessa artista e che funge da videoclip, con protagonisti, oltre a Taylor, gli attori Sadie Sink e Dylan O'Brien .

"Red (Taylor’s Version)", è il remake del quarto progetto discografico dell'artista, uscito nel 2012. La Swift ha commentato l'uscita del disco (il 12 novembre) sui suoi social, rivolgendosi direttamente ai fan: "Solo un piccolo, amichevole promemoria: non avrei mai pensato fosse possibile tornare indietro e rifare tutti i miei lavori precedenti, scoprendo arte che pensavo perduta e gemme dimenticate lungo la strada, se voi non mi aveste incoraggiato. Red sta per essere di nuovo mio, ma è sempre stato nostro. Stasera si ricomincia. Red (Taylor’s version) è ora disponibile".

L'ultima traccia dell'album è una speciale versione della famosissima "All Too Well", un brano a cui Taylor tiene tantoe che racconta la breve storia d'amore con Jake Gyllenhaal. Per il video l'artista ha scelto due bravissimi attori, Sadie Sink e Dylan O'Brien, di 19 e 30 anni, la stessa età che avevano Gyllenhaal e la cantante quando si frequentavano.

