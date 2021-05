Billboard Music Awards 2021, trionfa The Weeknd e Taylor Swift batte tutte 

Dopo la contestata esclusione dai Grammy, The Weeknd si prende la rivincita e trionfa battendo ogni record e aggiudicandosi ben 10 diversi premi in una sola serata, ai Billboard Music Awards 2021 . La famosa kermesse musicale si è tenuta a Los Angeles in formato "fisico" dopo che lo scorso anno erano andati "in pausa" a causa della pandemia. Taylor Swift ha battuto Billie Eilish, Dua Lipa e Ariana Grande, mentre a Pink, che si è esibita sul palco con la figlia, un premio alla carriera.

Takeoff of Migos, DJ Khaled, Quavo of Migos, H.E.R., and Offset of Migos

H.E.R.

The Weeknd

The Jonas Brothers

The Weeknd

La star canadese dell'r&b, il cui vero nome è Abel Makonen Tesfaye, classe 1990, da mesi è in vetta alle classifiche sulle piattaforme di streaming con le canzoni del suo ultimo album "After hours", si è portato a casa i premi come Top Artist, Top Male Artist, Top Hot 100 Artist, Top Radio Songs Artist, Top R&B Artist, Top R&B Male Artist, Top R&B Album, Top Hot 100 Song, Top Radio Song e Top R&B Song.





In passerella hanno sfilato finalmente fisicamente alcune delle bellezze più sexy della musica, da un'elegantissima Alicia Keys, in un sontuoso completo rosa Barbie a Saweetie con un pomposo vestito rosa. E in rosa si è presentata anche Pink, mentre Priyanka Chopra, Megan Fox e Padma Lakshmi hanno sfoggiato i loro sexy décolleté infiammando il red carpet.







Taylor Swift ha vinto due statuette come Top Female Artist, superando le rivali Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa e Megan Thee Stallion e come Top Billboard 200 Artist. I BTS hanno cantato per la prima volta il brano "Butter", dopo l'anticipazione sui social aggiudicandosi i premi Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist.



Lady Gaga si è guadagnata un premio nella categoria Top Dance/Electronic Artist e uno in quella Top Dance/Electronic Album grazie al suo ultimo disco, "Chromatica", mentre a Pink, che ha eseguito una bellissima performance aerea insieme alla figlia di 9 anni Willow, è andato un riconoscimento alla carriera, l'Icon Award: "Sognate in grande, perché poi i sogni potrebbero avverarsi", ha detto, commossa, ritirando la statuetta.