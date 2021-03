The Weeknd, Zayn Malik e gli altri "oppositori" dei Grammy: "In nomination solo se fai regali e stringi mani" 

Domenica 14 marzo i fan della musica si sintonizzeranno sulla 63a edizione dei Grammy Awards e assisteranno alle esibizioni di oltre venti star tra cui Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa e BTS ... Ma dietro le quinte c'è chi sta conducendo una vera e propria guerra contro il "corrotto" sistema di nomination della Recording Academy, che conferisce i premi. E mentre The Weeknd (escluso dalle nomination) annuncia che boicotterà anche in futuro la manifestazione, Zayn Malik (anche lui fuori dalla gara) scrive sui social: "Fa***lo ai Grammy: senza stringere mani e mandare regali, non c'è nomination...".

Sotto accusa la mancanza di trasparenza della Recording Academy, l'organizzazione statunitense di musicisti, produttori, audio engineer e altre professionalità del campo musicale, che conferisce i Grammy Awards.

Al New York Times The Weeknd ha dichiarato: "Non permetterò più alla mia etichetta di presentare la mia musica ai Grammy, anche in futuro". Il cantante di "Blinding Lights", che suonato allo spettacolo del primo tempo del Super Bowl, escluso dalle nomination ai Grammy di quest'anno, ha puntato il dito contro i "comitati segreti", ovvero coloro che nel complicato e oscuro processo di nomina dei Grammy, hanno l'ultima parola su chi e ciò che viene nominato, votando a scrutinio riservato per selezionare i finalisti di ciascuna categoria.

Ma la rabbia di The Weeknd è condivisa anche da Zayn Malik, che ha pubblicato su Twitter un post al vetriolo muovendo accuse pesanti nei confronti della Recording Academy: "Fa****lo ai Grammy e a tutti quelli associati. Senza stringere mani e mandare regali, non c'è considerazione di avere le nomination. L'anno prossimo vi manderò un cesto di dolci".

Anche altri artisti come Halsey, ad esempio, hanno espresso i loro pareri negativi nei confronti del sistema Grammy: "Non sempre riguardano solo la musica", aveva scritto la cantante via Instagram Stories poco tempo fa.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI