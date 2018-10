"Perhaps all the dragons", alla Triennale Teatro il duo belga Berlin

Arriva per la prima volta a Milano il duo belga Berlin, con "Perhaps all the dragons...", a Triennale Teatro dell'Arte dal 17 al 20 ottobre. Lo spettacolo, che ha superato le 600 repliche, prevede una grande struttura ovale sul cui perimetro sono montati 30 schermi e ospita 30 spettatori. Vengono raccontate trenta storie raccolte da Bart Baele e Yves Degryse in diversi Paesi e trasformate in altrettanti monologhi video, inseriti in una costruzione drammaturgica in relazione tra di loro. Il lavoro che ha reso celebre in tutto il mondo la compagnia, sarà seguito da "Remember the dragons" (18-20 ottobre), spin-off del precedente ma dedicato ad un pubblico di adolescenti e ragazzi (dagli 11 anni in su).