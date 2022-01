Triumph Street Twin EC1 Special Edition, la custom cool

Eccola la prima special dellʼanno di Triumph Motorcycles, la Street Twin “EC1”, una custom classica che si rifà nel look alle atmosfere underground dellʼEast End londinese. Una moto che segna lʼingresso alla gamma delle Modern Classic di Triumph, e che sarà disponibile per tutto il 2022, al pari delle altre Special Edition in rampa di lancio a Hinckley.