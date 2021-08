Triumph Motorcycles corre fra tradizione e nuove avventure

La leggenda inglese che sa reinventarsi Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un vero “refresh” di stile e ambizioni, perché Triumph celebrerà lʼanno prossimo i 120 anni di attività, eppure non teme di lanciarsi in sfide nuove. La strategia è delineata e le scelte sono peraltro importanti: Triumph ha scritturato per la nuova avventura Ricky Carmichael, leggenda mondiale del Motocross, e il 5 volte Campione del Mondo di Enduro Ivàn Cervantes. Fanno parte del team che si sta occupando della progettazione e dello sviluppo delle nuove moto, perché la factory di Hinckley è già in moto e presto conosceremo altre novità...

Nuova Bonneville 2021

I fan non dovranno invece temere un arretramento sulle moto tradizionali che hanno costruito il mito Triumph. La leggendaria gamma “Modern Classic” sa come rinnovarsi per tenere alto il livello di stile e seguire le nuove normative, come lʼomologazione Euro 5 dei motori. Ne è un esempio lʼintramontabile Bonneville, famiglia che comprende i modelli T120, T120 Black e T100, fino alla custom Street Twin e alla special Street Twin Gold Line, con al top la cruiser Bonneville Speedmaster e Bonneville Bobber.

Le nuove Bonneville T120 e T120 Black 2021 montano il motore bicilindrico da 1200 cc, pesano circa 7 chili in meno e presentano nuovi cerchi leggeri in alluminio e freni Brembo a doppio disco. Tra gli equipaggiamenti cʼè il nuovo Cruise Control di serie e inediti dettagli e grafiche. I prezzi dei modelli 2021 sono di 12.990 euro sia per la T120 che per la T120 Black, mentre la nuova Bonneville T100 con bicilindrico 900 cc e 65 CV di potenza (10 CV in più) e 80 Nm di coppia a soli 3.750 giri, costa 11.100 euro. Per questa moto è disponibile anche il kit per la guida con patente A2. Al vertice le possenti 1200 cc Speedmaster e Bobber Euro 5, entrambe a listino a 14.500 euro.