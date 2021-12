Triumph Thruxton RS Ton Up, la special iconica

Un anno di tempo, e uno soltanto, il 2022, per accaparrarsi una delle moto più iconiche della tradizione british: la Triumph Thruxton RS “Ton Up” Special Edition . Una moto che nel look sʼispira alla più autentica cultura “café racer” e ai leggendari “Ton Up Boys” degli anni 50 e 60, pur forte del possente e moderno motore 1200 della Bonneville . Triumph la terrà a listino soltanto per il 2022.

La Thruxon speciale si caratterizza per il serbatoio “Blue Egeo”, con incavi per le ginocchia “Jet Black” sottolineati da un elegante filetto color argento. A contrasto il codino e il parafango anteriore sono bianchi con un accento rosso e la grafica “100”. La “Ton Up” Edition propone gli stessi dettagli custom della Thruxton RS, come il tappo serbatoio Monza-style, il doppio silenziatore in acciaio inossidabile spazzolato, la sella monoposto e i retrovisori bar-end. La posizione in sella è caricata sull’anteriore e il pacchetto luci include la funzione diurna a LED.

Il bicilindrico 1200 Euro 5 della Thruxton RS Ton Up Edition eroga la potenza di 105 CV a 7.500 giri, per una coppia massima di 112 Nm a 4.250 giri. La ciclistica è di assoluto rilievo per una Modern Classics: forcella Showa da 43 mm di diametro e coppia di ammortizzatori regolabili Öhlins al posteriore con serbatoio separato. I freni ad alte prestazioni Brembo M50 con pinze Nissin operano su pneumatici sportivi Metzler Racetec RR in primo equipaggiamento. Di serie ABS e controllo di trazione (disattivabile), come anche i tre Riding Mode – Road, Rain e Sport ‒ coadiuvati dall’acceleratore elettronico ride-by-wire.

La Thruxton ha una storia enorme nel palmares Triumph. È stata una Thruxton 500 la prima moto di serie a completare, con Malcolm Uphill nel 1969, un giro del leggendario TT dell’Isola di Man superando la velocità di 100 miglia orarie (160 km/h). Già per tutti gli anni 60, però, la moto inglese aveva dominato le competizioni sportive grazie allʼimmenso Mike Hailwood, vincitore di 9 titoli mondiali. La serie limitata Triumph Thruxton RS “Ton Up” è disponibile al prezzo di 18.050 euro, franco concessionario incluso.