Ford F-150 Lightning: il pick-up elettrico arriva in Europa

La Norvegia come porta d’ingresso per l’Europa Vista la predisposizione dei popoli scandinavi ad utilizzare i veicoli elettrici, molti tra i marchi che hanno fatto il loro debutto in Europa con prodotti a batteria, hanno iniziato la loro avventura in queste terre, in particolare in Norvegia. Con F-150 Lightning, la Ford ha un altro vantaggio, quello di presentare un mezzo capace di assecondare l’attitudine dei norvegesi di vivere esperienze all’aria aperta, immersi nella natura. Anche per tutti questi motivi, la Norvegia presenta dati di mercato in cui l’80% delle auto nuove immatricolate riguarda modelli elettrici.

Ufficio Stampa Ford

Un allestimento speciale per la Norvegia Negli USA il pick-up elettrico di Ford si può acquistare in due versioni, Standard Range e Long Range, con la prima che ha una batteria da 98 kWh e un doppio motore elettrico da 458 CV, mentre la seconda ha un accumulatore da 131 kWh e 588 CV. Con una coppia massima per entrambe di 1.050 Nm, F-150 Lightining è capace di coprire l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi (varinate Long Range), mentre l’autonomia varia dai 390 km (dichiarati da Ford nel ciclo Epa) della Standard Range ai 510 km (dichiarati da Ford nel ciclo Epa) della Long Range. In Norvegia debutterà un allestimento speciale di F-150 Lightning, che si chiama Lariat Launch Edition e sarà abbinato soltanto alla carrozzeria Super Crew Cab e alla tinta Antimatter Blue Metallic. Ford non ha rilasciato ancora le specifiche dell’allestimento, ma ha già confermato che si tratterà di una dotazione studiata per le avventure nel fuoristrada.

Ufficio Stampa Ford