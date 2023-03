Ford ha elettrizzato l'Explorer

In Ford lo hanno presentato come un veicolo elettrico audace, che combina l'ingegneria tedesca con lo stile americano. Sarà il primo modello di una lunga serie che darà una nuova identità al Marchio n Europa.

Il design esterno di Ford Explorer Il design è stato studiato per favorire lo spirito avventuriero dell’Explorer e offrire comfort e una buona abitabilità ai cinque passeggeri, che potranno sistemare i loro bagagli in uno spazio di 470 litri, che può diventare di 1.400 litri abbattendo gli schienali dei sedili nella seconda fila. Lo stile esterno vuole essere futuristico, con un frontale largo e piatto che integra i fari a "L" rovesciata, ma l’attenzione viene catturata anche dalle modanature in plastica grigia e nera che danno un aspetto massiccio al crossover. Il profilo mette in mostra i grandi cerchi in lega, mentre il posteriore presenta un piccolo lunotto e la barra luminosa che esalta il senso di larghezza della vettura. La carrozzeria si potrà scegliere in sei colorazioni: Arctic Blue (la tinta di lancio), Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black e Lucid Red.

Gli interni Risultano ultramoderni grazie all’utilizzo di materiali di qualità e all’impiego di sedili sportivi sagomati, con tessuto Sensico che richiama l’effetto della pelle, e funzioni di riscaldamento e regolazione elettriche. Il guidatore si trova davanti un display del quadro strumenti da 5”, mentre sulla plancia debutta il sistema d’infotainment Ford Sync Move con schermo da 15” orientabile fino a 30° per distrarre il meno possibile chi guida. Il display è integrato nel vano portaoggetti My Private Locker, con lo schermo che copre il vano, nascondendo gli oggetti dalla vista dei passanti. Sotto al bracciolo centrale c’è la MegaConsole, uno spazio di 17 litri che può contenere bottiglie da 1,5 litri o un laptop da 15”, mentre nel tunnel centrale i porta bibite possono essere riposizionati per ricavare ancora più spazio.