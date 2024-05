Wave Smart Mobility: verso la decarbonizzazione dei trasporti

Wave Smart Mobility, la mission

La transizione verso sistemi di mobilità più sostenibili è una delle più grandi sfide degli ultimi anni e in questo contesto l’evento WAVE - Smart Mobility “Destinazione net zero. Verso la decarbonizzazione dei trasporti” ha affrontato i temi cruciali dei vari settori della mobilità attraverso tre macroaree dedicate a terra, mare e cielo. Una transizione di cui l’intero sistema trasporti è protagonista per traghettare tutta la filiera in un futuro net zero. Un parterre di ospiti illustri composto da manager d’impresa, esponenti istituzionali, insieme a rappresentanti di enti e associazioni si sono confrontati su come rivoluzionare positivamente le abitudini, l’economia e l’industria della mobilità: dall’evoluzione delle aree urbane alla decarbonizzazione dei trasporti e all’intermodalità.