Ford GT LM Edition 2022, edizione limitata della fantastica supercar

Con la carrozzeria in fibra di carbonio laccata in Liquid Silver e lʼaerodinamica a elevato effetto suolo, la Ford GT LM Edition 2022 sarà realizzata soltanto in 20 esemplari. Le rifiniture potranno essere a scelta rosse o blu, in onore della livrea da gara rossa e blu della vettura che con il numero 68 vinse a Le Mans nel 2016. Altri dettagli esclusivi riguardano il doppio scarico in titanio stampato in 3D, il materiale ultraleggero dello splitter anteriore, delle soglie laterali, della griglia e del diffusore posteriore. I cerchi da 20 pollici in fibra di carbonio lucida hanno accenti interni rossi o blu, i dadi sono in titanio mentre le pinze dei freni Brembo sono laccate in nero.

Allʼinterno spiccano i sedili in fibra di carbonio rivestiti in Alcantara, con il sedile del guidatore in tinta con il rosso o il blu e il sedile del passeggero in ebano. Il quadro strumenti è rivestito in pelle e Alcantara color ebano, ma anche i montanti e lʼheadliner del tetto sono rivestiti in Alcantara color ebano. La fibra di carbonio è presente anche nellʼabitacolo, in particolare sulla console, sulle bocchette di ventilazione e sulla parte inferiore dei montanti A. Il motore dellʼultima GT LM è il V6 3.5 EcoBoost con doppio turbocompressore da 660 CV. Quindi terminerà la produzione, ultima di 10 edizioni limitate, tra cui la Ford GT Mk IV da 800 CV che pure uscirà di produzione entro fine anno.

La Ford GT LM Edition 2022 rende omaggio alla vittoria assoluta della terza generazione della supercar alla 24 Ore di Le Mans 2016. Con il numero 68 fu portata al successo da Sebastien Bourdais, Joey Hand e Dirk Müller. Ford è lʼunica Casa americana ad aver vinto la più famosa gara endurance del mondo. Cʼera riuscita già nel 1966, in una gara storica contro le Ferrari, che avevano vinto le ultime 6 edizioni della Le Mans, immortalata nel film “Le Mans ʼ66, la Grande Sfida” con Matt Damon e Christian Bale. Da notare come il pilota americano Joey Hand sia stato al volante in tutte e tre le occasioni in cui Ford ha battuto la Ferrari.