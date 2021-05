Shelby GT-H vs Corvette Stingray C8

Meglio la Corvette o la Shelby Mustang ? Cioè meglio la supercar per eccellenza di casa Chevrolet o la muscle car by Ford Performance ? E poi meglio rossa o nera? Okay, dubbi non proprio amletici e anche facilmente risolvibili, perché grazie al gruppo Cavauto ‒ da sempre importatore delle migliori auto americane nel nostro Paese ‒ è possibile avere entrambe. Nel loro ultimo abito: Shelby GT-H , dove “H” sta per Heritage, e Corvette Stingray C8 .

Due auto molto diverse fra loro, per carrozzeria, motorizzazione e per storia (gloriosa!) alle spalle, ma con tante iniezioni di modernità che le rendono ancora tra le supercar più ambite, e non soltanto in America. Il gruppo brianzolo Cavauto ha così deciso di commercializzare lʼultima versione della Shelby su base Mustang, con specifiche europee ma la livrea del 1966 che tanto piaceva a Carroll Shelby: nera e oro con strisce tipo Le Mans su cofano, tetto e baule posteriore. Acquistata dalla Hertz (la società di autonoleggio che faceva parte di Ford), la Shelby GT-H è stata realizzata negli anni in varie edizioni limitate.

Lʼultima si presenta con strisce sulle portiere, lo spoiler posteriore, i cerchi in lega da 20 pollici color oro. Gli interni mostrano i sedili e il volante a tre razze in pelle pregiata, ma persino il cruscotto è completamente rivestito in pelle. I tappetini sono ricamati e l’auto dispone dei battitacco dedicati. A trazione posteriore, la nuova Shelby GT-H monta il V8 Ford aspirato 5.0 da 480 CV, ma se si opta per il compressore volumetrico Ford Performance, la potenza arriva a 700 CV! Il V8 può essere abbinato al cambio manuale a 6 marce o allʼautomatico a 10 rapporti. I prezzi partono da 95.850 euro e arrivano a 147.500 con la versione Supercharged e cambio automatico. Tutte le Shelby hanno la garanzia di 3 anni o 100.000 km.

Chevrolet Corvette Stingray

Nello showroom di Monza del gruppo Cavauto è possibile vedere anche la nuova Chevrolet Corvette Stingray con motore centrale posteriore, più comunemente nota come C8. Nata nel 1953, la Corvette è una leggenda fra le auto sportive americane, ma oggi ‒ allʼottava generazione ‒ è molto cambiata, tanto da adottare per la prima volta nella sua storia una configurazione di stampo europeo: il motore V8 aspirato è in posizione centrale posteriore, come per mole supercar del Vecchio Continente. È disponibile in carrozzeria Coupé (e un bel colore Torch Red) ma anche Convertibile (cabrio), con hard-top apribile elettricamente anche in movimento.

Gli interni presentano rivestimenti in cuoio e sono molto tecnologici. Ciascuna Corvette ha il Performance Data Recorder, ovvero telemetria e due telecamere per registrare le prestazioni in pista. Il motore 8 cilindri da 6,2 litri sviluppa 495 CV ed è abbinato a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti (altra prima volta). Mostruosa la coppia di 637 Nm, che rende la Corvette Stingray C8 velocissima: 2,8 secondi l’accelerazione da 0 a 100 km/h. I prezzi in Italia delle Launch Edition partono da 102.500 Euro per la Coupé e 109.680 Euro per la Convertible, IVA inclusa.