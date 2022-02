Enyaq iV Coupé, nuova linfa allʼelettrica Skoda

Arrivano in casa Skoda nuove , interessanti varianti elettriche . Da una costola della Enyaq iV nascono infatti una bella carrozzeria Coupé e la prima versione RS a trazione 100% elettrica. Con due tipi di batterie e 4 livelli di potenza ‒ da 132 a 220 kW ‒ e lʼopzione fra trazione posteriore o integrale, Skoda Enyaq iV Coupé promette di dare unʼulteriore spinta alla crescita del brand in Europa.

Innanzitutto cʼè lʼorgoglio! Perché con Enyaq iV e nella Repubblica Ceca si producono gli unici veicoli elettrici del gruppo Volkswagen sulla piattaforma MEB al di fuori della Germania. È un chiaro segno di fiducia nei riguardi della produzione Skoda, che fa dellʼinnovazione lʼincipit di ogni progetto. Oltre allʼelettrico spiccano infatti i sedili realizzati con lana vergine e bottiglie di PET riciclate, la pelle conciata ecologicamente e, di serie, sulla Enyaq iV Coupé cʼè anche il tetto panoramico con vetro oscurato. A richiesta, invece, cʼè la speciale calandra Crystal Face con i listelli illuminati da 131 LED.

Il design dinamico e filante è il valore aggiunto della Enyaq iV Coupé. La particolare linea del tetto, il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,234, lʼallestimento Sportline e quello RS con paraurti anteriore e minigonne nel colore di carrozzeria e cerchi in lega da 19 a 21 pollici, dimostrano lʼimpronta sportiva di questo modello. Che però non rinuncia alla funzionalità, offrendo un ampio bagagliaio da 570 litri e un abitacolo super spazioso. Grazie infatti alla batteria ad alto voltaggio integrata al centro della scocca e data l’assenza del tunnel di trasmissione, lo spazio disponibile per i sedili posteriori è particolarmente generoso. Per la strumentazione sono di serie lo schermo centrale da 13 pollici e il Digital Cockpit da 5,3 pollici.

Quattro i livelli di potenza. Enyaq Coupé iV 60 a trazione posteriore monta una batteria da 62 kWh e un motore elettrico da 132 kW (180 CV); la versione 80 a trazione posteriore ha la batteria da 82 kWh ed eroga 150 kW; con la stessa batteria cʼè poi la versione 80x da 195 kW a trazione integrale in virtù di un secondo motore elettrico montato allʼavantreno; infine la Enyaq Coupé RS iV con 220 kW di potenza di sistema (300 CV!) e la trazione integrale, che accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e ha una velocità massima autolimitata a 180 orari. A seconda delle specifiche, l’autonomia di marcia arriva fino a 545 km nel ciclo misto WLTP.