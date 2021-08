Skoda Enyaq, arriva la trazione integrale elettronica

Skoda Enyaq , il Suv di fascia alta a trazione 100% elettrica, arriva a listino in Italia nella nuova versione 4x4. La caratteristica di Enyaq iV 80x è la trazione integrale a controllo elettronico, che si deve al lavoro sinergico di due motori elettrici, montati uno per ogni asse. Due gli allestimenti: Executive per la clientela business e Sportline con assetto sportivo , sterzo dinamico e un look specifico.

Nuovo Skoda Enyaq iV 80x è alimentato da una batteria da 82 kWh lordi (77 kWh netti) e può percorrere quasi 500 chilometri nel ciclo misto (precisamente 497 km secondo il nuovo e più rigido standard WLTP). La sua fruibilità è quindi piena. Ma non meno assicurabile è il discorso prestazionale: la potenza di 195 kW (equivalenti a 265 CV) e la straripante coppia massima di 425 Nm regalano un comportamento ancora più dinamico, con uno spunto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi! E dire che stiamo parlando di un grande Suv di segmento D e stazza notevole. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h, come per le altre versioni di Enyaq.

Il lavoro di spinta maggiore lo sopporta il motore sincrono a magneti permanenti sullʼasse posteriore, che da solo fornisce una potenza di 150 kW/204 CV. Per la versione Sportline è disponibile la calandra “Crystal Face”, con 131 LED che illuminano i listelli orizzontali e verticali e rendono più accattivante l’estetica del Suv elettrico Skoda.

A listino Enyaq iV 80x parte da 49.000 euro, che diventano 51.100 per Enyaq Executive iV 80x e 53.000 per la versione Sportline iV 80x. Tutte beneficiano degli incentivi statali e locali riservati ai modelli elettrici, anche in caso di rottamazione.