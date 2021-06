MIMO 2021, il debutto di Skoda Enyaq Sportline iV

Skoda porterà il nuovo Enyaq al Milano Monza Motor Show 2021 (MIMO), che inizia domani. Lo farà con la versione più sportiva della gamma: Sportline iV 80 . Significa allestimento top di gamma e la più potente delle due batterie, quella da 82 kWh (cʼè anche la versione 60), che garantisce unʼautonomia di marcia fino a 520 chilometri a emissioni zero.

Skoda Enyaq Sportline Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Suv 100% elettrico di Skoda sarà visibile a Piazza Duomo a Milano dal 10 al 13 giugno, nel corso della quattro giorni di MIMO 2021. Ma Enyaq è già disponibile da qualche settimana nelle concessionarie italiane ed è un modello di svolta per la Casa ceca del gruppo Volkswagen. Lungo 4,65 metri e con un capiente bagagliaio che va da 585 a 1.710 litri, Enyaq promette spaziosità e grande funzionalità. Meraviglioso si rivela il display da 13 pollici, il più grande mai montato di serie, mentre lʼhead-up display ha la realtà aumentata.

La versione Sportline si caratterizza per lo sterzo dinamico e l’assetto sportivo, ribassato di 15 mm allʼavantreno e di 10 mm al posteriore, con taratura specifica di molle e ammortizzatori. Anche il design esterno è specifico, poiché abbina paraurti sportivi, minigonne estese e finitura in nero lucido dei particolari esterni di carrozzeria. Distintivi anche gli interni, con rivestimenti prevalentemente neri, la plancia in pelle sintetica nera con cuciture grigie a contrasto e finiture effetto carbonio. I sedili sportivi sono sempre neri e integrano i poggiatesta, mentre il volante sportivo multifunzione a tre razze gestisce un numero sempre maggiore di funzioni.

In pratica Skoda Enyaq fa sue le stesse dotazioni e lo stesso know-how tecnico che il gruppo Volkswagen utilizza per ID.4 e Audi Q4 e-tron. A listino Skoda Enyaq è proposto a partire da 35.950 euro, per la versione base da 60 kWh (che ha autonomia a batteria carica di 360 km). Le versioni Sportline costano da 44.450 euro, ma bisogna sottrarre gli incentivi statali dedicati alla mobilità elettrica (sconto fino a 10.000 euro).

Nello speciale motori anche la Skoda Enyaq