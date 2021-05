Volkswagen ID.4, il primo Suv elettrico non si scorda mai

Lʼauto elettrica sta allʼauto con motore termico come lo smartphone sta ai primi cellulari . È solo evoluzione, spirito dei tempi, e padroneggiarli è un attimo. Quando poi ci abitueremo, non vorremmo più rinunciarci e nel frattempo saranno cresciute le nuove leve di guidatori “nativi elettrici” . Lo sa bene Volkswagen , che da anni va spiegando che essere il primo costruttore al mondo è un poʼ una pena, paventando la sindrome Nokia , che da leader indiscusso nei telefonini si è ritrovata poi in default, non salvato neanche dalla Microsoft che ne rilevò le attività telefoniche.

Per risolvere un primo problema, ecco allora che lʼauto elettrica Volkswagen deve essere facile per tutti, da guidare e da gestire. E il primo Suv 100% elettrico ID.4 lo è, Tgcom24 lʼha provato nella versione Life con batteria potente da 77 kWh (cʼè anche da 52 kWh) e motore da 150 kW, che significa 200 CV e passa. Guardiamo subito un esempio di questa “facilità”, che poi si traduce in comfort di guida: la ID.4 ha lʼHead-up display con realtà aumentata. Chi conosce il parabrezza sul quale sono proiettate le informazioni di guida ‒ velocità, giri motore, segnali stradali ‒ sa quale sia il vantaggio di non abbassare lo sguardo dalla strada. E con la realtà aumentata davanti, lʼhead-up display è ancora più comodo. E irrinunciabile.

Ecco lʼauto elettrica deve infondere questi livelli di fiducia e, in più, deve essere “attuale”, che significa sempre connessa e con tecnologie intuitive. Tutto è a prova di touch, come i comandi sul volante, e di voci che riconoscono i nostri comandi. Inoltre la VW ID.4 ha di serie il navigatore Discover Pro su tutti i modelli, così come i servizi online We Connect, gratis per 3 anni. Ma è ora il momento di andare in strada, perché il primo Suv elettrico Volkswagen è pur sempre una macchina e deve scorrazzarci in giro. Con la promessa di fare fino a 520 chilometri con le batterie cariche.

La prima impressione è che si lasci guidare con grande naturalezza, offrendo un elevato livello di comfort. Le forme vigorose della carrozzeria mostrano le barre nere sul tetto ma anche lʼeleganza delle maniglie portiere integrate nella carrozzeria e i retrovisori elettrici e riscaldati. Vigorosa nel look ma dolce su strada, pulita e precisa in marcia, senza strappi, persino lʼaccelerazione (8,5 secondi sullo 0-100) non è di quelle “fiato in gola” tipica delle auto elettriche. Perché non cʼè bisogno di alterarsi troppo, tutto deve essere semplice e naturale, e Volkswagen va oltre tutto orgogliosa del fatto che la ID.4 è prodotta nello stabilimento Carbon Neutral (certificato Tüv) di Zwickau.

Lʼabitacolo è uno dei più spaziosi che sia stato mai immaginato in un veicolo di lunghezza inferiore ai 4,6 metri. Anche qui dovremo abituarci a questo surplus di spazi nelle auto elettriche, che si deve al fatto che le batterie oggi sono collocate quasi sempre sotto al pianale e ben distribuite anche nel peso (quelle da 77 kWh pesano 493 kg! Circa 150 kg in meno quella da 52 kWh). I sedili sono comodissimi, i braccioli anteriori sono dedicati per conducente e passeggero, le ID.Light (luci interne dinamiche) interagiscono con il conducente. Anche il bagagliaio è superbo, in base alla posizione degli schienali posteriori offre una capacità tra 543 e 1.575 litri. Fra le dotazioni ci sono anche portellone a comando elettrico e il gancio traino.

Tutto facile allora? Eh no, qualche problema lʼautomobilista che guarda avanti se lo troverà, come le colonnine per la ricarica. In Italia sono ancora poche e non ben distribuite lungo la penisola. Volkswagen cerca di dare garanzie e con il network We Charge assicura 11.520 punti di ricarica in Italia, due terzi della quali della rete Enel X, mentre il consorzio di rete veloce Ionity è ancora poco diffuso. I clienti potranno attivare la ricarica direttamente dall’applicazione We Connect ID, ma è chiaro che il gap dei punti di ricarica va colmato, sennò lʼauto elettrica resterà da noi ancora indietro.

A listino la nuova Volkswagen ID.4 è proposta in quattro versioni, City è lʼunica da 52 kW e costa da 43.150 euro; poi ci sono Life, Business e Tech da 77 kW e forbice da 49.150 a 57.150 euro. Ai quali, chi dovesse rottamare un veicolo vecchio più di 10 anni, sottrarre 11.000 euro con ecobonus statale e sconto del costruttore.