Skoda, nuovi modelli in arrivo e prospettive sempre rosee

Skoda lancia Octavia RS e la gamma 2022 Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il fiore allʼocchiello di questo momento è rappresentato dalla quarta generazione di Fabia, la sua compatta 5 porte che cresce fino a 4,11 metri e punta a dominare il segmento B. Cʼè poi il consolidamento della Enyaq iV, il Suv interamente elettrico che sta diventando il modello portabandiera del brand. In cantiere, però, Skoda ha altre sorprese, che riguardano la gamma Octavia (il suo modello best-seller), le giovani Kamiq e Scala, e al vertice della gamma il grande Suv Kodiak e la berlinona di rappresentanza Superb (anche wagon).

Skoda Octavia ‒ Partiamo da Octavia, nella cui gamma arriva la versione Sportline con estetica dedicata e interni specifici, più lʼintera gamma motori e il cambio DSG a doppia frizione in opzione. Unʼauto versatile, disponibile sia berlina che station wagon, con assetto ribassato e prerogative offroad nella versione Scout, mentre nella versione sportiva RS arriva a erogare fino a 245 CV di potenza. Oltre alle tradizionali motorizzazioni turbo benzina e turbodiesel, Octavia è proposta con il motore 1.5 G-TEC 130 CV a metano, due versioni mild-hybrid 1.0 TSI 110 CV e 1.5 TSI 150 CV, più la variante plug-in hybrid 1.4 TSI iV da 204 CV con trazione integrale a controllo elettronico.

Skoda Superb ‒ Tre le configurazioni di carrozzeria dellʼammiraglia Skoda: berlina, SW e la 4x4 Scout. La novità principale è la presenza della strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2 pollici su ogni versione, mentre lo Sterzo progressivo è ora di serie sullʼallestimento Sportline. Il livello top di gamma Laurin&Klement offre la selleria in pelle traforata color cognac, che si estende ai pannelli delle portiere e al bracciolo anteriore. Gamma motori benzina e diesel da 122 a 280 CV, il plus è la variante iV plug-in hybrid, con potenza di sistema di 218 CV e coppia massima di 400 Nm, in grado di fare oltre 50 km in modalità solo elettrica.

Kodiak RS e Laurin Klement Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Skoda Kodiak ‒ A 4 anni dallʼesordio (e 600 mila unità vendute), il grande Suv ceco a 7 posti è stato sottoposto a un esteso restyling tecnico. È stata prima di tutto ottimizzata l’aerodinamica, poi sono stati inseriti i fari Matrix full LED. Motore inedito per la versione RS, con un 2.0 TSI turbo benzina che ora sviluppa 245 CV di potenza. Ben 6 gli allestimenti a listino in Italia: Active, Ambition, Style, Laurin&Klement, Sportline e RS.

Skoda Kamiq e Scala ‒ In attesa di Fabia, sono loro i modelli più accessibili del brand. La novità principale sta nel layout della leva del cambio automatico a doppia frizione DSG, che ora ha i LED per indicare la marcia direttamente sul pomello. Amplissima la gamma motori di entrambi i modelli, con il turbo benzina 1.0 TSI nelle potenze di 95 e 110 CV, il 1.5 TSI 150 CV con sistema di disattivazione dei cilindri e il 1.0 G-TEC 90 CV a doppia alimentazione benzina/metano.