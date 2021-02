Usa, le cascate del Niagara si ghiacciano: le immagini mozzafiato

Il freddo glaciale che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane non ha risparmiato neppure una delle aree più amate dai turisti, le cascate del Niagara, al confine con il Canada, quasi interamente ghiacciate. Uno spettacolo che si ripete più o meno ogni anno e, tutte le volte, lascia i fortunati spettatori senza fiato. Sculture di ghiaccio, montagne di neve, fragorosi corsi d'acqua: un gioco di forme e colori che rendono il paesaggio davvero fiabesco. E quest'anno, come se non bastasse, anche un arcobaleno sullo sfondo per regalare un paesaggio della natura difficile da dimenticare .