Ucraina, veto russo alla bozza Usa contro le armi nucleari nello Spazio | Missili Atacms già inviati a Kiev

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 792.

La Russia ha bloccato con il veto la risoluzione elaborata da Usa e Giappone sulla prevenzione delle armi nucleari nello Spazio. Secondo Washington, Mosca starebbe sviluppando un satellite dotato di un ordigno atomico. Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina da un miliardo di dollari. Il presidente Biden ha dichiarato che gli Usa inizieranno a inviare armi e attrezzature all'Ucraina questa settimana". Oltre a proiettili di artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro, gli Usa hanno già fornito i missili a lungo raggio Atacms. Intanto una delegazione russa e una ucraina hanno concordato lo scambio di 48 bambini (29 torneranno in Ucraina e 19 in Russia).