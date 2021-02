Usa, Texas in ginocchio per il gelo: ora mancano cibo e acqua

E' sempre piu' drammatica la situazione in Texas, messo in ginocchio dalla tempesta invernale che ha travolto gli Stati Uniti da una costa all'altra, uccidendo almeno 37 persone in tutto il Paese. Milioni di texani sono senza corrente a causa del gelo record, che ha causato il peggior blackout degli ultimi decenni. E ora stanno finendo anche cibo e acqua: secondo il Texas Tribune, le scorte si stanno assottigliando, i prodotti freschi si deteriorano nei frigoriferi spenti e gli scaffali dei negozi di alimentari si stanno rapidamente svuotando. Le drogherie in tutto lo Stato - riferisce il giornale - hanno chiuso per mancanza di elettricità e, sebbene siano rimasti i supermercati più grandi, non sono stati in grado di fare rifornimento. Secondo Nbc News in circa 264mila abitazioni non arriva l'acqua e addirittura a sette milioni di texani è stato chiesto di far bollire l'acqua del rubinetto prima di berla o comunque di utilizzarla per cucinare.