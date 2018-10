Conte a Merkel: "Nostre riforme all'interno di sostenibilità costi"

Nell'incontro con la cancelliera Angela Merkel il premier Giuseppe Conte ha spiegato come le principali riforme previste nel contratto di governo sono in un quadro di sostenibilità dei conti pubblici testimoniato dal calo del debito al 126,7% nel 2021. Fonti di Palazzo Chigi riportano come Conte ha assicurato che il superamento della Fornero avrà un effetto sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale.