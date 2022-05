Gears of War: aspettando il sesto capitolo, la saga potrebbe tornare con una raccolta

Tra le voci più insistenti di quello che sarà l'evento in streaming previsto per giugno, c’è anche una nuova raccolta dedicata a uno dei brand più famosi della casa di Redmond , che dovrebbe ottenere lo stesso trattamento ricevuto dalla saga di Halo con il pacchetto The Master Chief Collection .

A suggerirlo è l’insider Shpeshal_Nick, che nell’ultimo episodio del podcast Xbox Era ha confidato come Xbox sia pronta a svelare, durante lo showcase estivo, l’esordio di una nuova raccolta simile ad Halo: The Master Chief Collection, ma dedicata a uno degli altri brand esclusivi principali, alludendo a Forza Motorsport, Fable e soprattutto Gears of War.

Scartando una raccolta della serie

Forza

Lionhead Studios

Epic Games

Cliff Bleszinski

Mark Rein

The Coalition

, che avrebbe poco senso vista la natura "sportiva" della proprietà intellettuale, i due maggiori candidati sarebbero proprio la serie di giochi di ruolo creata da, e quella di sparatutto partorita dasotto l’egida di, prima di passare tra le mani di

Nel caso di

Fable

Playground Games

Peter Molyneux

, con un completo reboot in fase di lavorazione da parte di(già autori di Forza Horizon), avrebbe poco senso in realtà riproporre i tre episodi creati dallo storico team creato da, visto che il nuovo episodio sarà verosimilmente slegato in termini di storia, personaggi e ambientazioni da quelli della trilogia originale.

Molto più sensata, al contrario, l’ipotesi che il trattamento "The Master Chief Collection" possa essere applicato a un brand come Gears of War

ammodernamento per il secondo e terzo episodio

Judgment

Gears of War 4

Gears 5

: con un’edizione rimasterizzata del primo capitolo già disponibile, The Coalition potrebbe dedicarsi a un processo di, e aggiungere nel pacchetto anche il controverso spin-offe i due episodi della "nuova trilogia",

Il tutto sarebbe "impacchettato" in un unico gioco che, un po' come succede all'interno della raccolta Halo: The Master Chief Collection,

sarebbe aggiornato con una certa costanza dagli sviluppatori studiando anche un sistema di "stagioni" per supportare il comparto multiplayer con nuovi contenuti e sfide

La possibile conferma potrebbe arrivare per l’appunto durante l’evento Xbox & Bethesda Games Showcase che si terrà in streaming il prossimo

12 giugno

riempire il calendario autunnale con delle esclusive di rilievo

Xbox Game Pass

: l’azienda americana ha di certo un disperato bisogno di, anche nell'ottica di offrire agli abbonati al servizioun valido motivo per mantenere attiva la propria sottoscrizione.

Scopriremo nel corso dell’evento se, oltre alla chiacchierata raccolta, l’azienda sarà in grado di stupire i fan con nuovi titoli esclusivi in uscita entro la fine di un 2022 che, al momento, sembra più povero che mai.